"Такое впечатление, что пришел дешевый стриптизер": спектакль в детском саду напугал детей и озадачил пользователей сети

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,1 т.
'Такое впечатление, что пришел дешевый стриптизер': спектакль в детском саду напугал детей и озадачил пользователей сети
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Мама мальчика из Львова, Влада, поделилась видео спектакля из детского сада, где артисты напугали детей. Так, перед детьми выступал мужчина, на голове которого была маска крысы и хвост, которым он махал. Кроме того, он был босиком, что удивило большинство пользователей сети.

Своим постом госпожа Влада поделилась в социальной сети Threads. Она отметила, что ее сына в этот день не было в садике, а видео выложили в родительский чат. Однако женщина удивилась, как такие представления показывают детям, к тому же за них нужно платить.

"В детском саду был спектакль – как хорошо, что моего ребенка в этот день не было. Увидела видео в родительской группе. Почему-то для меня это выглядит очень страшно. Мне странно, почему такие представления допускаются в детских садах. Маленький ребенок смотрит на странное большое тело со страшной головой. У меня просто отняло дар речи", – написала женщина.

"Такие представления ездят по школам и детским садам, обычно это адекватные представления с игрушками, но в этот раз я была в шоке от того, как такое разрешили показывать детям. Нам повезло, потому что мы были дома. Это не аниматоры на празднике и не праздник в детском саду. Каждый месяц проводят представления в учебных заведениях, чтобы заработать. У меня один сын в детском саду, а другой в школе, и там, и здесь ты должен идти, потому что тебя одного не оставят в классе или в группе", – добавила она.

В комментариях украинцы удивлялись, как такие представления могут показывать маленьким детям, ведь это повлияет на их психику. Кроме того, многие подчеркивали, что на фоне слышно, как малыши кричат от увиденного. А некоторые говорили, что после такого спектакля мальчики и девочки перестанут спать днем.

"Такое впечатление, что пришел дешевый стриптизер": спектакль в детском саду напугал детей и озадачил пользователей сети

"Это жесть. Такие гастролеры регулярно работали в государственном детском саду, из которого я забрала детей. Регулярно два раза в месяц и за счет заведующей. Нужно же заведующей как-то зарабатывать".

"В 2026 году такие аниматоры кажутся кринжем".

"Такое впечатление, что пришел дешевый стриптизер": спектакль в детском саду напугал детей и озадачил пользователей сети

"А на этом фоне кричат дети".

"Свят, свят, свят. Судя по всему, дети там больше не засыпают на дневной сон".

"Такое впечатление, что пришел дешевый стриптизер": спектакль в детском саду напугал детей и озадачил пользователей сети

"Мой ребенок говорит, что у них тоже был такой спектакль. Руководству нужно отсеивать таких "талантливых артистов". Показывают детям что попало за 100 грн".

"Такое впечатление, что пришел дешевый стриптизер": спектакль в детском саду напугал детей и озадачил пользователей сети

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