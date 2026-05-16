Талант не убить войной. Учительница музыки, которая выехала из Украины и вынужденно сменила профессию, растрогала сеть игрой на фортепиано

Учительница музыки и вокала Елена Сорочан растрогала сеть своей игрой на фортепиано, исполнив Пассакаллию (Passacaglia, – оригинал) во время перерыва на работе. Из-за полномасштабного вторжения в Украину педагог вынуждена была переехать в Германию и сменить профессию. Как и многие наши граждане, она вынужденно пошла работать уборщицей, однако это не мешает ей возвращаться к своему призванию и на перерыве возвращаться к своему призванию.

Елена проработала в школе 25 лет и Доме творчества, а после пенсии продолжила свой путь в детском саду и музыкальной школе. Музыка остается для нее важной частью жизни. "Это видео о том, что даже когда жизнь меняется, не нужно терять себя и продолжать делать то, что любишь", – поделилась в комментарии OBOZ.UA дочь педагога Оксана. Она своим сообщением в TikTok задела за живое многих украинцев, которые так же оказавшись вдали от дома, вынужденно сменили свою профессию.

"Честно, когда я загрузила это видео, даже не ожидала такого количества хороших комментариев", – рассказала нам Оксана. А само сообщение собрало более 130 тысяч просмотров.

Пользователи сети подчеркивали, что Елена имеет талант от Бога, а ее игра завораживает. Более того, нашлись даже те, кто посещал уроки педагогини и они отмечали, что она лучший преподаватель и человек с большим сердцем. Учительница музыки настолько захватила украинцев, что комментарий с просьбой выкладывать подобные мини-концерты, ведь она уже имеет поклонников, набрал почти полторы тысячи лайков.

"Это от Бога талант, слушаешь и мурашки по телу".

"Все слышат хорошую музыку, а я вижу годы упорного труда, потому что сама ходила в музыкальную школу, но не закончила ее. Ваша мама этой мелодией зацепила всех, которые вынужденно эмигрировали, за живое".

"Прекрасное исполнение, удивительная музыка. Грустно от ситуации, страшно. Талант и умение передавать надо следующим поколениям. Оживить и дать путь своей музыке в ком-то маленьком и талантливом".

"Даже слезы потекли. Очень красиво. Я уверена, музыка ее поддерживает".

"Я расплакалась. Тоже в Германии и знаю, как это и какие мысли постоянно в голове".

Кроме того, педагог вместе с дочерью и внучкой приобщены к одной из волонтерских организаций. В свободное время они помогают создавать адаптивную одежду для раненых военных, обереги или свечи. Таким образом они пытаются поддержать украинских защитников и быть полезными, даже находясь вне Украины.

