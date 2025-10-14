'Там даже спать негде лечь. Какой буфет?' Правила питания детей в укрытии возмутили украинцев: что предлагает Кабмин

Кабинет министров Украины дополнил нормы питания детей в укрытиях. В частности, речь идет о питании школьников и педагогов во время пребывания в убежищах. Согласно проекту, участники образовательного процесса могут употреблять готовые охлажденные продукты и напитки.

В то же время, учебное заведение может создавать запас воды и пищевых продуктов в случае непрерывного пребывания в укрытии в течение 48 часов. А в хранилищах разрешено обустроить буфетные зоны, места для хранения воды, отходов, охлаждающих блюд и дублирующих пищеблоков. Об этом сообщается на странице Заведующий ЗДО в Facebook.

Также определен перечень продуктов, в который входят вода, соки, молоко, печенье, каши с мясом, консервированные овощи и фрукты, белковые или фруктовые батончики, орехи, сухофрукты, чай и тому подобное.

Украинцев возмутило такое решение. Они отмечали, что в укрытиях слишком мало места для создания такой зоны. В частности, в хранилище негде лечь спать. Кроме того, они сетовали на оплату труда поварам и медсестрам.

"В таких укрытиях даже спать негде лечь, а о зоне для обустройства буфета вообще и говорить нечего".

"Кто будет доплачивать поварам? Почему доплаты педагогам есть, поварам и медсестрам нет?!"

"Еще бы к таким кухням укрытия соответствующие сделали!"

