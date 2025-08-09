Татуся Бо поделилась забавным лайфхаком, как заставить подростка читать школьную литературу на лето: он работает

Известная украинская блогерша с никнеймом Татуся Бо, которая имеет более ста тысяч читателей в Facebook, поделилась интересным лайфхаком, как заставить подростка читать летом. Она уверяет, что он действительно работает.

Татьяна (настоящее имя блогера) воспитывает двоих детей, старшая дочь Надежда как раз проживает подростковый возраст. На своей странице в социальной сети известная мама опубликовала недавно разговор с девочкой.

По словам Татуси Бо, достаточно сказать ребенку, что это очень взрослая книга и ее читать еще рано.

"Через полчаса в комнате тишина. Читает", – рассказывает блогер и в ответ на один из комментариев добавила, что если бы она сказала, что это книга в школу, то дочь бы к ней и не прикоснулась.

В комментариях подписчики поблагодарили ее за интересный метод. Кто-то спросил, какую именно книгу читает Надежда, а кто-то делился своими методами мотивации.

Например, одна из подписчиц написала, что "вкладывает в обучение деньги" – платит ребенку деньги за каждую прочитанную книгу. Этот способ также заинтересовал пользователей сети.

