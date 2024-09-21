Тебе больно или ты испугалась? Реакция отца на трудный момент в тренировке дочери растрогала сеть

Папа девочки во время одной из тренировок на скейте, когда она упала, спросил больно ей или она испугалась. Взрослый стал расспрашивать дочь и поддерживать ее в сложной ситуации. В то же время он не настаивал на необходимости продолжить кататься на доске.

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Видео с ситуацией опубликовал украинский папа Виталий Голоунин в Instagram. По его словам, родители должны поддерживать своих детей, ведь именно благодаря этому ребята смогут научиться справляться с неурядицами.

"Ты испугалась ли тебе больно? Спуск был невероятным, ты знаешь это? Иногда мы просто соскальзываем на рампе. Иногда сложно делать сложные вещи. Это полностью твое решение, хочешь ли ты попробовать еще раз", – сказал отец девочки.

В течение всего времени он поддерживал дочь и не настаивал на необходимости попробовать снова. В конце концов девочка стала пробовать выполнить съезд, пока у нее не получилось.

Голоунин выделил фразу мужчины: "Тебе больно или ты испугалась?". Он отметил, что благодаря этому вопросу дети могут обратить свое внимание на самосканирование. Если мальчик или девочка испугались, нужно дать им возможность поплакать и отойти от ситуации. Таким образом, они смогут восстановиться.

Когда детям стало больно, взрослым необходимо оказать им помощь при получении травмы. Голоунин отметил, что часто мальчикам и девочкам становится больно и страшно одновременно.

Несмотря на все, родителям необходимо оказывать детям любовь, поддержку и пример, как справляться с неурядицами, уверяет украинец.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и отмечали, что и взрослые мечтают о таком общении.

"Кто бы когда-то так со мной общался. Слушаю его и плачу. Это нереальный папа".

"Давайте уже признаемся, что мы все хотим, чтобы с нами так разговаривали и во взрослом возрасте, когда нам сложно".

"Приятно наблюдать за тем, что в нашем мире становится все больше сознательных родителей".

"Это еще раз показывает, как важна поддержка родителей в жизни ребенка. И такие дети потом растут уверенные и целеустремленные. Папе респект".

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