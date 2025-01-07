Телесные наказания, религия и запрет девушкам учиться после шестого класса: как 'Талибан' изменил школьное образование в Афганистане

Захват Афганистана радикальным исламистским движением "Талибан" в 2021 году стал ударом по образованию в стране, особенно для девочек и женщин. Талибы запретили девочкам после шестого класса посещать школы, в девять раз увеличили количество религиозных учебных ячеек, а также вновь ввели телесные наказания в школах.

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Об этом пишет The Conversation. Также "Талибан" меняет учебную программу 1-12 классов в школах, которую должен утвердить верховный лидер.

Контролируя образование, движение стремится привить свою тоталитарную и экстремистскую религиозную идеологию детям, обеспечивая себе власть на будущие поколения.

Как "Талибан" меняет школьную программу в Афганистане

С 2001 года, когда пал последний режим "Талибана", Минобразования провело пересмотр школьной программы, чтобы сделать учебники инклюзивными, недискриминационными и свободными от пропаганды насилия. Однако до того, как "Талибан" снова пришел к власти ведомство так и не завершило реформы.

Лидеры "Талибана" раскритиковали предыдущую систему образования и учебную программу, заявив, что она "промывает мозги афганской молодежи и ослабляет религиозные ценности". С тех пор "Талибан" пересматривает учебную программу и агрессивно переписывает учебники для 1-12 классов.

Некоторые из изменений:

отмена таких предметов, как формальное искусство, гражданское образование и культура. Вместо этого школы увеличивают время для изучения религии;

удаление материалов о правах человека, правах женщин, равных правах, свободах, выборах и демократии;

удаление всех изображений живых существ из учебников, включая изображения людей, животных, спорта и анатомии. "Талибан" верит, что только Бог создает живых существ, и создание или распространение изображений Божьего творения запрещено;

добавление в учебную программу религиозных материалов, которые навязывают нарративы "Талибана";

формирование поведения учеников в соответствии с видением общества "Талибаном". В частности это запрет женщинам выступать и показывать лицо на публике.

Кроме того, талибы запретили девушкам учиться за границей, отменили закон, который сделал школу обязательной, запретили более 400 научных и философских книг и конфисковали не менее 50 тысяч книг по демократии, социальным и гражданским правам, искусству, литературе и поэзии.

Практика избиения в школах

В отчете Human Rights Watch за 2023 год отмечен рост телесных наказаний в школах. Даже некоторые учителя нерелигиозных предметов, таких как математика и естественные науки, теперь должны сдавать религиозные тесты, чтобы остаться на работе.

"Помимо формирования мыслительных процессов, "Талибан" стремится влиять на действия учеников. С помощью жестких правил и телесных наказаний, включая унижения, избиения, пощечины и удары ногами, они стремятся добиться немедленных изменений в поведении, которые отражают их желаемые нормы. Их конечная цель – воспитать людей, которые воплощают ценности режима", – говорится в материале.

Девочкам нельзя учиться после 6 класса

В 2019 году Министерство образования представило первую в стране Политику образования девочек, известную как GEP. Она была направлена ​​на повышение уровня грамотности женщин и доступа к образованию по всей стране.

Когда "Талибан" пришел к власти в 2021 году, то сражу же ввел запрет на образование для девочек после шестого класса. Официально не менее 1 миллиона девочек были отстранены от посещения школ. Теперь Афганистан – единственная страна в мире, которая ограничивает образование девочек законом.

"Если этот запрет сохранится, последствия будут ужасающими. Миллионы девочек столкнутся с ростом насилия и травм. Семьи могут быть вынуждены покинуть страну. Кроме того, запрет может усилить экстремизм и привести к миллиардам долларов экономических потерь", – говорится в материале.

Какие аргументы приводят талибы для такого запрета:

изначально "Талибан" утверждал, что средние школы для девочек противоречат патриархальным религиозным и культурным ценностям. Однако многие представители религиозной громады высказались в поддержку школ для девочек, заявив, что и мальчики, и девочки имеют право на образование;

талибы заявили, что открыты для переговоров по этому вопросу в обмен на международное признание их режима. По сути, они держат право на образование в заложниках;

ультраконсервативные лидеры "Талибана", контролирующие политику в области образования, считают, что образованные девочки не будут придерживаться их идеологии. Они считают образование девочек основой более широких социальных изменений, которые бросят вызов их власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ЮНЕСКО сказано, что по меньшей мере 1,4 миллиона девушек в Афганистане лишены доступа к среднему образованию с тех пор, как радикальное исламистское движение "Талибан" вернулось к власти в 2021 году.

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