Температура достигает +40, сотни школ без кондиционеров: в Австралии из-за адской жары возникли проблемы с обучением

В Австралии возникли проблемы с обучением школьников из-за адской жары. Температура на улице достигает 40 градусов. В связи с экстремальными погодными условиями многие школы закрываются, ведь не все имеют кондиционеры в помещениях.

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В то же время, по данным Unicef, каждый седьмой ученик был вынужден прервать свое обучение из-за климатических явлений в 2024 году. Среди них жара стала самой впечатляющей, ведь повлияла на образование 171 миллиона студентов, информирует The Guardian.

В связи с такой статистикой, австралийская адвокационная группа настаивает на том, чтобы во всех школах и детских садах были установлены питающиеся от солнечных батарей кондиционеры.

Родители обеспокоены климатическим кризисом, ведь это грозит здоровью и образованию детей.

В то же время, не все учебные заведения прерывают обучение, ведь это считается чрезвычайной ситуацией. Однако этот вопрос может решать директор школы в индивидуальном порядке. Так что многие ученики в такую жару ходят на уроки.

Кроме того, некоторые руководители образовательных учреждений уверены, что если дети будут оставаться дома или уходить с уроков в самую жаркую часть дня, это может создать еще больший риск.

Однако отсутствие кондиционеров – не единственная проблема во время жары. Так, когда ученики не могут выйти на улицу во время обеденного перерыва, они не могут поиграть и "выпустить пар". Так что, без отдыха остаются и учителя, ведь в помещении требуется присмотр за школьниками.

Согласно исследованиям, лучшая температура для обучения составляет от 22 до 24 градусов. После этого, оно становится тяжелее с каждым повышенным градусом.

Всем школам рекомендовано вносить изменения во время чрезмерной жары – откладывать занятия спортом или экскурсии на свежем воздухе, переносить мероприятия в помещение и поощрять учащихся пить много воды.

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