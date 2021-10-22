Тернопольский университет отсудил у своего экс-студента почти 130 тысяч – учился на бюджете и не отработал

Бывший студент Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского должен будет выплатить своей альма-матер 128,5 тыс. грн. Это сумма, которую государство заплатило за обучение будущего медика, плюс стипендии.

Университет подал в суд на своего бывшего студента, поскольку тот не отработал три года по направлению. Млиновский районный суд Ривненской области принял решение в пользу вуза.

Парень из поселка городского типа Демидовка Ривненской области в 2009 году поступил на бюджет в Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского. Он отучился на анестезиолога и в 2015 году получил направление на работу"домой" – в Демидовскую центральную районную больницу.

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Парень, как положено, устроился в больницу в родной Демидовке. Сначала был интерном, а 4 августа 2017 года его назначили на должность врача-анестезиолога палаты интенсивной терапии. Но проработал на должности после перевода чуть менее двух месяцев: 29 сентября анстезиолог уволился по соглашению сторон.

Его альма-матер, Тернопольский медуниверситет, в июле 2020 года подал на своего бывшего студента в суд – из-за того, что он не отработал по направление три года и таким образом нарушил соглашение об обучении на бюджете.

Сумма иска составила 128 529, 94 тыс. грн:

80 088,38 грн за обучение;

48 441,56 грн – стипендии.

Дело рассматривал Млиновский районный суд Ривненской области. На заседание врач не пришел. Но был его защитник, который заявил, что его клиент не признает исковых требований, поскольку не видит для них законных оснований.

Суд это не убедило, и он стал на сторону университета.

Аргументы суда такие:

ответчик добровольно подписал соглашение от 01 сентября 2009 года (об обучении на бюджете – Ред.);

согласился на трудоустройство учебным заведением,

получил направление на работу;

согласился возместить стоимость своего обучения в случае отказа отработать не менее трех лет;

но не выполнил требования законодательства Украины и соглашения в части его обязательства отработать после окончания медуниверситета три года (согласно направлению на работу).

Согласно решению суда, бывший студент должен выплатить университету 128,5 тыс. грн плюс 2102 грн судебного сбора.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко в этом году только один студент-первокурсник получает специальность учителя физики. Но даже он не уверен, что будет работать учителем – из-за низких зарплат.