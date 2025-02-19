Тернопольский вуз закупит 250 живых поросят: для чего свиньи университету

Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского объявил о покупке 250 свиней для экспериментов. Их общая стоимость – 900 тысяч гривен.

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Как отмечено на сайте Prozzoro, животные предназначены для вивария. Глава университетского вивария Ярослав Стравский в комментарии "Вчися.Медіа" сообщил, что такие закупки университет осуществляет с начала своего существования.

По его словам, свиней вуз использует для подготовки студентов-медиков.

Отметим, что виварий – это специально оборудованное помещение для содержания и разведения лабораторных животных, необходимых для учебных и научных целей. За животными там ухаживают специальные работники, они обязаны соблюдать все требования законодательства по содержанию подопытных животных.

Животные в виварии должны иметь доступ к воде, пище (еду должен закупать университет) и находиться в условиях, отвечающих требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции.

В университете также объяснили, что подготовка студентов 3 курса по оперативной хирургии, согласно учебным программам, происходит с использованием таких поросят. Они нужны, чтобы студенты смогли научиться рассекать ткани и сшивать их.

Часть животных выживает после операций и продолжает жить в виварии. Но есть и не те, кто не выдерживает.

Как добавил Стравский, свиней учреждение должно получать в течение 2025 года. По его словам, 850 тысяч гривен – максимальная сумма, которую могут потратить на закупку. Снабжение животных обычно оплачивают поэтапно, в зависимости от того, сколько их понадобится для занятий.

"Мы брали максимальную сумму по прошлому году. Несмотря на то, что в этом году произошло подорожание, мы ее не увеличивали", – добавил сотрудник вуза.

По его словам, такие виварии есть при всех медицинских университетах. В то же время специалисты разрабатывают новейшие технологии, позволяющие избежать проведения обучения и опытов на животных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МОН зарегистрировало девять кандидатов на должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко. Выборы нового руководителя вуза должны пройти 22 апреля 2025 года.

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