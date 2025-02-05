Выборы ректора ЛНУ имени Ивана Франко: обнародован список кандидатов на должность

Министерство образования и науки (МОН) Украины зарегистрировало девять кандидатов на должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко. Выборы нового руководителя вуза должны пройти 22 апреля 2025 года.

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Сначала было известно о восьми кандидатах, однако МОН отдельно зарегистрировал еще одного претендента. Информация о выборах размещена на официальном сайте университета.

Что известно о кандидатах

Бурдин Владимир, доктор юридических наук, доктор. Декан юридического факультета и профессор кафедры криминального права и криминологии ЛНУ им. И. Франко, специалист по уголовному праву.

Гарасим Ярослав, фольклорист. Доктор филологических наук, профессор кафедры украинской фольклористики ЛНУ им. И. Франко с 2012 года. Декан филологического факультета ЛНУ им. И. Франко (2004-2014), проректор по научно-педагогической работе ЛНУ им. И. Франко (2014-2019 годы).

Гладышевский Роман, доктор химических наук, профессор. Ученый в области кристаллохимии неорганических соединений. Академик НАН Украины, академик Академии наук высшей школы Украины, заведующий кафедрой неорганической химии, проректор по научной работе ЛНУ им. И. Франко.

Качмар Владимир, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории Украины имени Михаила Грушевского, проректор по научно-педагогической работе и социальным вопросам и развитию ЛНУ им. И. Франко с 2019 года.

Кухарский Виталий, кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе и информатизации ЛНУ им. И. Франко.

Осередчук Ольга, доктор педагогических наук, доцент. С 2019 года руководитель Центра маркетинга и развития, профессор кафедры общей педагогики и педагогики высшей школы ЛНУ им. И. Франко. В 2008-2015 – заведующая архивом ЛНУ им. Франко. Помощница ректора, начальник отдела информационного обеспечения ЛНУ (2015-2019).

Раделицкий Юрий, доктор экономических наук, профессор кафедры учета и аудита. Возглавляет во Львовском областном совете комиссию по деятельности агропромышленного комплекса, предпринимательства и инвестиций. Кандидат на должность на своей странице в Facebook объявил об участии в выборах и обнародовал программу развития вуза.

Столярский Олег кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права ЛНУ им. Франко. В науке предпочитает международное публичное, частное, уголовное, финансовое и авиационное право. В 2006 году защитил диссертацию на тему "Международно-правовое сотрудничество по борьбе с отмыванием денег от наркобизнеса".

Андрей Бойко, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия". Бывший декан юридического факультета ЛНУ.

С 2014 года ЛНУ им. Франко возглавляет 72-летний Владимир Мельник, который в 2019 году его переизбрали во второй раз. Согласно законодательству, ректор вуза не может занимать должность более двух сроков по пять лет.

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