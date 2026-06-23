Теряют учебники, рюкзаки и одежду: дети каждый день переплывают реку с крокодилами, чтобы попасть в школу в Новой Гвинее

Дети в Лаунканале (Папуа-Новая Гвинея) переплывают реку, кишащую крокодилами, чтобы добраться до школы, после того как пешеходный мост был смыт во время сильных дождей в 2012 году. Школьники также теряют в реке свои учебники, рюкзаки и одежду. У общины есть несколько небольших лодок, но приоритет отдается самым маленьким ученикам.

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Потеря моста причиняет огромные страдания общине, сообщает ЮНИСЕФ. Дети вынуждены складывать свои вещи в ведро и плыть на другой берег. Во время сезона муссонов сильные течения, деревья и мусор создают препятствия, что может приводить к травмам и смерти. Многие школьники болеют из-за холодной и грязной воды, что приводит к пропуску занятий, особенно это касается девочек.

Одна из школьниц – 15-летняя Лорна одна из тех, кому приходится переплывать реку Кемп-Велч, чтобы добраться до школы.

"Во время месячных наши старшие не позволяют нам пересекать реку, чтобы посещать занятия, потому что считают, что это привлечёт крокодилов… Я мечтаю стать учительницей или пилотом. Мы хотим новый мост, чтобы мы могли безопасно ходить в школу каждый день", – рассказывает девушка.

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"Мы кладем школьный рюкзак и форму в ведро и плывем. Мы переплываем к школе и прячемся в ближайших кустах или за машинами, чтобы переодеться. После переодевания мы прячем мокрую одежду в кустах, а затем идём в школу", – добавляет она.

Почти каждый из 2,3 миллиарда детей, живущих на планете, в настоящее время подвергается по крайней мере одной климатической угрозе. Это варьируется от наводнений, засух и тропических штормов до жары, экстремальной жары, лесных пожаров и песчаных и пыльных бурь. Около 1,1 миллиарда, то есть почти половина детей мира, сталкиваются одновременно с тремя или более пересекающимися угрозами.

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