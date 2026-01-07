'Учитель ходил по классу и хлестал кнутом за ошибки'. Исследование объяснило, почему в школах Южной Африки до сих пор угрожают детям избиением

Телесные наказания в школах Южной Африки были отменены в 1996 году, тогда как избиение детей взрослыми перестали иметь законность в 1997 году. Однако отдельные данные свидетельствуют, что эта практика до сих пор распространена во многих учебных заведениях и семьях, ведь некоторые родители и учителя считают этот способ эффективной и безвредной формой дисциплины.

Педагог-психолог Симангеле Майисела исследовала эту тему в своей докторской диссертации, информирует Рhys.org. Она стремилась понять, как детство учителей и культурный опыт телесных наказаний повлияли на их использование в будущем. А также, как избиение детей влияют на их развитие.

Майисела рассказала, что учителя могли бить детей за то, что они отвечают или говорят без разрешения, не успевают вовремя на школьный автобус. Кроме того, в учебных заведениях есть разные виды палок. Некоторые предназначены для того, чтобы показывать что-то на доске или таблице, а другие – для причинения боли.

Подготовка к телесным наказаниям начинается с занятий раннего развития, когда дети учат зарядку, содержащую слова "ударь ребенка, учитель". Педагог подчеркнула, что родители поддерживают практику физического наказания учителями своих детей.

В то же время, школьные преподаватели, участвовавшие в опросе, рассказали, что когда они были детьми, избиение дома и в школе было нормальным явлением, а избежать его было трудно, даже имея хорошее поведение. Учителя считают, что существует прямая связь между этой формой дисциплины и академическим успехом. Некоторые из педагогов до сих пор помнили то, что "выучил" наизусть в детстве. А кто-то из участников исследования рассказал, что во время учебы в школе учитель ходил по классу, пока ученики писали сочинения, и порол их кнутом за ошибки. Такой же опыт описывали и современные школьники, которые участвовали в опросе.

Учителя даже называли телесные наказания "сладостями", создавая впечатление награды. В то же время участники не отделяли избиение от процесса обучения. Казалось, что они думали об этих аспектах – обучение, обучения и избиение – как об одной деятельности.

Учителя считают, что телесные наказания побуждают детей сосредотачиваться. Все три поколения учителей, участвовавших в исследовании, воспринимали избиение как нормальное явление. Они легкомысленно относились к этому унизительному опыту, смеясь над ним. В психологии это признак преодоления трудностей и принятия. Несколько учителей говорили об этом как о части своей культуры. Из всех опрошенных детей только один отметил, что избиение заставило его задуматься о том, почему он сделал то, что сделал.

В выводах эксперт отметила, что община, где она проводила исследование, рассматривает телесные наказания, как обычный инструмент воспитания детей, а учителя считают, что избиения вызывают у школьников желаемое поведение. Однако сами же ученики, чаще всего, не понимали, что именно не так с их поведением, а лишь пытались избежать физической боли.

В классе, где дети пытаются избегать боли и насмешек, возникает страх и тревога, которая мешает школьникам обрабатывать мысли, тормозя развитие и обучение. Это может повлиять на развитие психологических функций, связанных с дисциплиной, таких как решение проблем, саморегуляция и инициативность, отмечает специалист.

"Использование телесных наказаний в качестве дисциплинарной меры лишает детей возможности самостоятельно открыть для себя, что является истинным и правильным, а также знаний и опыта, которые им понадобятся во взрослом возрасте", – резюмировала Майисела.

