Тестирование учеников 6 и 8 классов по украинскому языку и математике: какой регион лидирует и кто показал самые плохие результаты

Большинство учеников 6 и 8 классов в прошлом учебном году получили результаты от 15% до 50% в диагностических тестах, проведенных по математике и украинскому языку. В тестировании принимали участие более 5 тысяч участников по каждому предмету из 280 учебных заведений разных регионов Украины.

О таких данных стало известно от председателя Государственной службы качества образования Руслана Гурака, рассказывает Новая Украинская Школа. По его словам, большинство учащихся 6 и 8 классов выполнили тесты на среднем уровне.

Причины такого ухудшения качества знаний связаны с началом дистанционного обучения в связи с пандемией и войной. В частности, многие ученики или учителя не имели оборудования или качественного доступа к интернету, чтобы подключаться к урокам.

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Ольга Стрелюк, представительница Украинского центра оценивания качества образования рассказала, что в исследовании результатов тестирования использовали подход к региональному распределению, которое ранее применяли в исследовании качества организации образовательного процесса в условиях войны. В частности, специалист отметила, что выбор учебных заведений был сформирован на основе информации от Института образовательной аналитики.

В рамках исследования было выделено 5 регионов и город Киев:

Западный регион , в который входят области: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.

, в который входят области: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая. Северный регион, охватывающий области Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская.

Центральный регион, в который отнесены области: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Черкасская.

в который отнесены области: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Черкасская. Южный регион , включающий области: Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская.

, включающий области: Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская. Восточный регион, отражающий области: Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская.

По словам представительницы УЦОКО в исследование было включено 280 школ. Хотя это количество не охватывает все образовательные учреждения отдельной области, однако оно отражает положение дел в 5 регионах и столице Украины. Это позволило провести анализ тенденций для Киева отдельно, поскольку было получено достаточно данных о количестве участвовавших в тестировании детей.

Исследование показало, что учащиеся из Южного региона имели самые низкие баллы, в том числе по математике. По сравнению с Киевом, где школьники набрали 7,11 балла из 12, учащиеся с Юга получили всего 5,7 балла.

Из украинского языка видно, что разница в результативности тестирования менее заметна, однако тенденция остается: восьмиклассники из Киева показали самые высокие результаты – 6,67 балла; самый низкий показатель учащихся из Южного региона – 5,93 балла.

"Юг отстает почти на 1 балл в математике, что в украинском языке. Что именно приводит к таким результатам, мы сможем узнать через год-два, когда проведем повторные мониторинги, потому что сейчас не с чем сравнивать именно эти данные, – обьяснила Стрелюк.

В частности, она отметила, что цифра исследования, где учителя оценивали, сколько детей не имело доступа к постоянному обучению, показала 30% в Украине, на Юге же – на 10% больше. Это могло стать одной из причин низких результатов.

Кроме этого, по данным ДСКО, результаты учащихся сельской местности ниже учащихся городов. Хотя украинский язык держится определенного уровня, что, скорее всего, обусловлено тем, что в селах преимущественно общаются на государственном языке. Елена Заплотинская, руководитель инициативы "Восстановление доступа к школьному образованию" проекта SURGe, отметила, что регион, местонахождение, языковые и социокультурные особенности также влияют на результаты обучения.

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