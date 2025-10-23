'Тетрадь – это лицо ученика'. Сеть всколыхнула дискуссия из-за неряшливости современных школьников

Украинская учительница Татьяна Труш поделилась фото неряшливых тетрадей школьников, которые ей пришлось проверять. Педагог отметила, что когда-то детей ругали за то, что они забывали отступать определенное количество клеток между классной и домашней работой.

В заметке в Тhreads Труш пошутила, что "без тяжелой артиллерии" ей не обойтись, чтобы проверить задание. В комментариях педагог объяснила, что не требует идеального ведения тетради, однако она считает, что должна присутствовать опрятность.

"Помню, как нас ругали, когда мы забывали отступить 4 клеточки между классной и домашней работами. Сегодня я проверяю детские тетради.... Похоже, без тяжелой артиллерии для нервов здесь не обойтись", – написала учительница.

Некоторые из пользователей соцсети указывали на то, что такую тетрадь можно использовать вместо туалетной бумаги. В то же время, некоторые из украинцев делились, что наконец увидели подобное ведение тетради у кого-то еще, кроме своих детей.

"Ощущение, что этой тетрадью собрались вытирать задницу".

"Фух. Я думала, что только у моих учеников такие тетради".

"У моей такой же тетрадь. В с*аке она те все правила имела. Буквы знает – слава Богу".

Сама же педагог отметила, что не против разного оформления записей по строкам или клеточкам, однако важно вести тетрадь аккуратно.

"Речь же не о правилах по оформлению записей по строкам/клеточкам, речь именно об опрятности. Или же точнее – ее отсутствии", – отметила Труш.

