'Тетушка в халате тоже влюбилась': звездный учитель Руслан Цыганков показал детям из 'Охматдета' магическую физику. Фото

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился опытом проведения урока для детей, находящихся на лечении в больнице Охматдет. Педагог показал "немного магической физики" и попытался увлечь школьников этим предметом.

В заметке в Тһгееԁѕ Цыганков рассказал о своих впечатлениях от проведением урока. Дети были в восторге от занятия, а украинцы отмечали, что и работникам медицинского учреждения понравилось такое занятие.

"Мне посчастливилось посетить солнышек из "Охматдета". Показать им немного магической физики. И попытаться влюбить в этот предмет. Ну такие же они булки", – написал Цыгаков.

Пользователи сети подчеркивали умение Цыганкова впечатлить детей и объяснить им знания простыми словами.

"Вижу и тетенька в халате тоже влюбилась в этот предмет, а может и не только".

"Спасибо, что везде успеваете. Вы молодец!"

Представители больницы же отметили, что дети и их родители рады такой поддержке".

"Спасибо за поддержку наших пациентов! И детки, и их родители невероятно рады".

Вместе с Цыганковым в мероприятии приняли участие певица Елена Тополя и режиссер Евгений Синельников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть зацепила страница из тетради школьницы, где много текста красным цветом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!