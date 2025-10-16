"Тетушка в халате тоже влюбилась": звездный учитель Руслан Цыганков показал детям из "Охматдета" магическую физику. Фото
Учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился опытом проведения урока для детей, находящихся на лечении в больнице Охматдет. Педагог показал "немного магической физики" и попытался увлечь школьников этим предметом.
В заметке в Тһгееԁѕ Цыганков рассказал о своих впечатлениях от проведением урока. Дети были в восторге от занятия, а украинцы отмечали, что и работникам медицинского учреждения понравилось такое занятие.
"Мне посчастливилось посетить солнышек из "Охматдета". Показать им немного магической физики. И попытаться влюбить в этот предмет. Ну такие же они булки", – написал Цыгаков.
Пользователи сети подчеркивали умение Цыганкова впечатлить детей и объяснить им знания простыми словами.
"Вижу и тетенька в халате тоже влюбилась в этот предмет, а может и не только".
"Спасибо, что везде успеваете. Вы молодец!"
Представители больницы же отметили, что дети и их родители рады такой поддержке".
"Спасибо за поддержку наших пациентов! И детки, и их родители невероятно рады".
Вместе с Цыганковым в мероприятии приняли участие певица Елена Тополя и режиссер Евгений Синельников.
