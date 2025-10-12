Мама украинской школьницы Валерия с никнеймом lerochka_kr поделилась фото тетради своей дочери, где учительница написала извинения ребенку за замечания. В частности, педагог сначала написала, что отустное домашнее задание, однако впоследствии добавила, что оно должно было быть в печатной тетради.

Об этом мама ученицы рассказала в заметке в Тһгеԁѕ. Она подчеркнула, что в ее детстве учителя не извинялись перед школьниками.

Украинцы отреагировали на такую ситуацию и отмечали, что в тетради слишком много красной пасты и, несмотря на извинения, замечания напоминают агрессию.

"Такое количество фраз красной пастой для меня, это +1 психологическая травма".

"А это вообще норм так на полтетради расписывать? Несмотря на извинения это "Где? Где? Почему?" пахнет агрессией".

"Согласитесь, что если бы ручка была не красная, а вместо "Где Д/з?" было бы что-то нейтральное "Упс, нет дз" – было бы лучше".

