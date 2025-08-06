''TikTok умнее взрослого''. Учительница из Львова раскрыла секрет общения с подростками: они будут сидеть на ваших уроках

Преподаватель социальных наук в сети частных школ Львова Татьяна Орел рассказала свою историю, почему стала учительницей. По ее словам, она выросла в семье, где дети считались лучшими людьми на планете.

Видео дня

Педагог раскрыла секрет, как общаться с детьми, чтобы они хотели быть на ваших уроках. Об этом она сказала в интервью для YouTube-канала "О! Подкаст" с Ольгой Гриневич.

По мнению педагога, дети сейчас не учат никакую информацию, они ее могут найти в интернете за несколько минут. Для них TikTok – умнее любого из взрослых, а задачей взрослого является – построить отношения с детьми, на которые можно опираться.

"Эти все истории о том, что с подростками невозможно работать, что они не слушают, залипают в гаджетах – возможно, вы просто не пробовали с ними говорить? Заинтересовать? Иногда достаточно просто сесть рядом и поиграть с ними в их игры и вы станете самой прикольной учительницей в их глазах", – уверяет Татьяна Орел.

Она поделилась, что получает большое удовольствие от общения с подростками.

"Это абсолютно моя возрастная категория, мне с ними интересно и весело", – говорит педагог и объясняет, что не воспринимает подростков, как детей, и не транслирует себя, как взрослую, которая знает абсолютно все.

"Нет, я такой же человек, который чего-то может не знать и ежедневно учится новому", – говорит она и добавляет, что не знает учителей ее поколения, которые ставят себя выше детей.

"Никто из нас не будет заходить в класс с позиции: "Молчи, я сейчас буду говорить", мы приходим, чтобы говорить с ними. И это очень важно, потому что тогда дети включаются", – рассказывает она.

Ранее OBOZ.UA писал о дискуссии, которая разгорелась в сети, из-за слов учительницы. Одна из украинок поделилась, что услышала разговор педагога, которая сказала, что детям, которые имеют низкие оценки, нужно идти в колледж. Ведь, в школе они никому не нужны, потому что это влияет на рейтинг учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!