Тимур Мирошниченко рассказал, как отучил детей от планшетов, и назвал обязательное правило в семье перед сном

Украинский телеведущий и отец четверых детей Тимур Мирошниченко рассказал, как отучил их от планшетов. По его мнению, чем больше ребенок проводит времени в гаджетах, тем более неадекватным становится его поведение.

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Также комментатор песенного конкурса "Евровидение" поделился обязательным правилом, которое есть в их семье перед сном. Каждый из четырех детей знает, что перед тем, как пойти спать – надо убрать игрушки и навести порядок в своем пространстве. Об этом он рассказал в интервью РадиоЛюкс.

По словам Мирошниченко, они с женой приучили детей к тому, что планшеты – это для обучения и развития. Для игр они имеют время 10 минут в течение дня. Однако, также он поделился, что гаджеты иногда служат предметом для договоренностей и переговоров:

"У детей есть вечерняя традиция. Каждый из них перед сном может включить на планшете себе сказку или колыбельную. У каждого есть свой планшет. Однако, если поведение в течение дня было не очень, то дети знают, что планшет мы можем забрать", – говорит ведущий.

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