Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

То, что сделал малыш во время школьной молитвы, очаровало сеть. Видео

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
441
Видео, на котором малыш тайно ест леденец во время утренней молитвы в школе Индии, стало вирусным в сети. Мальчик делает вид, что молится с закрытыми глазами и думает, что его никто не видит. Эта деталь сделала его особенно милым для пользователей сети. Съев конфету, он осторожно прячет палочку в карман рубашки и снова принимает молитвенную позу.

Видео дня

Сообщение, которое выложил в Instagram ll__shubham_kr_rana_ll стал вирусным, собрав более 2,5 миллионов лайков. На видео можно увидеть группу детей, которые стоят рядами и складывают руки, молясь с закрытыми глазами и поддерживая дисциплину на собрании.

В то же время, некоторых рассмешил школьник, который стоит позади мальчика и пытается справиться со своим поясом, который никак не застегивается.

Интересно отметить, что другое видео с участием того же ребенка также привлекло внимание пользователей. Школьник так же во время утренней молитвы достает что-то из кармана штанов и ест. Видео собрало 1,4 млн лайков.

Пользователи сети в комментариях писали, что мальчик тайком ест конфеты во время молитвы, ведь считает, что его никто не видит, потому что у него закрыты глаза.

"Лучше всего то, что он не выбросил палочку. Он держал ее в кармане".

"Если я их не вижу, то они меня не видят".

"Молодец... Он не выбросил палку".

"Если я не могу видеть, то никто не может видеть".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!