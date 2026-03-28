То, что сделал малыш во время школьной молитвы, очаровало сеть. Видео

Видео, на котором малыш тайно ест леденец во время утренней молитвы в школе Индии, стало вирусным в сети. Мальчик делает вид, что молится с закрытыми глазами и думает, что его никто не видит. Эта деталь сделала его особенно милым для пользователей сети. Съев конфету, он осторожно прячет палочку в карман рубашки и снова принимает молитвенную позу.

Сообщение, которое выложил в Instagram ll__shubham_kr_rana_ll стал вирусным, собрав более 2,5 миллионов лайков. На видео можно увидеть группу детей, которые стоят рядами и складывают руки, молясь с закрытыми глазами и поддерживая дисциплину на собрании.

В то же время, некоторых рассмешил школьник, который стоит позади мальчика и пытается справиться со своим поясом, который никак не застегивается.

Интересно отметить, что другое видео с участием того же ребенка также привлекло внимание пользователей. Школьник так же во время утренней молитвы достает что-то из кармана штанов и ест. Видео собрало 1,4 млн лайков.

Пользователи сети в комментариях писали, что мальчик тайком ест конфеты во время молитвы, ведь считает, что его никто не видит, потому что у него закрыты глаза.

"Лучше всего то, что он не выбросил палочку. Он держал ее в кармане".

"Если я их не вижу, то они меня не видят".

"Молодец... Он не выбросил палку".

"Если я не могу видеть, то никто не может видеть".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница рассмешила сеть диалогом с мамой ученика, которой жаловалась на поведение ее ребенка.

