''Тогда мы точно проиграем''. Украинская учительница объяснила, почему она против Minecraft и других ''спецэффектов'' на уроках

Украинский репетитор и учительница младших классов из Винницы Ольга Танаскова рассказала о своей методике преподавания. По ее мнению, для хорошего усвоения материала не нужны спецэффекты и различные игры вроде Minecraft.

Видео дня

По словам педагога, ее методика – это живое общение. Об этом она рассказала в своей заметке в Instagram.

"На моих онлайн-уроках нет интерактивных кнопок, анимаций и "эффекта вау", потому что моя методика о живом общении, о контакте "ребенок – учитель", о развитии мышления, а не о погоне за визуальными эффектами", – говорит Танаскова и добавляет, что не хочет соревноваться с Майнкрафтом.

"Потому что тогда мы точно проиграем", – объясняет она.

По мнению учительницы, это именно взрослые приучают детей к такому восприятию информации – со спецэффектами, добавляя все эти игры в учебный процесс.

"Мой путь – другой. Без шоу. Со смыслом", – говорит педагог.

Напомним, ранее преподавательница дошкольной подготовки и младших классов дала интервью OBOZ.UA. Она рассказала о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!