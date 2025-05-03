Только 345 человек на всю Украину. Креминь дал смелый прогноз, когда русский язык окончательно исчезнет из школ

В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей.

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Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Языковый омбудсмен прогнозирует, что уже со следующего учебного года ситуация будет изменена окончательно и в Украине не останется таких единичных случаев.

"Даже в тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет о "остаточном контингенте", поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года", – говорится в сообщении.

Чиновник убежден, что главной причиной перемен стало переосмысление языковой идентичности украинцев после полномасштабного вторжения. Так, по его словам, одним из главных приоритетов украинских граждан стал вопрос государственного языка.

Креминь отметил, что перемены стали особенно заметными в южных и восточных регионах, ранее являвшихся очагами русификации. В то же время, языковой омбудсмен подчеркнул важность создания украиноязычной среды в учебных заведениях. В частности, общаться государственным нужно не только на уроках, но и во время перерывов, в библиотеках, спортивных залах, школьных дворах и т.д.

"Именно поэтому сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий полный запрет использования русского языка в школах - включая внеурочное время. Дети повторяют языковое поведение учителей и родителей. Именно поэтому так важно, чтобы взрослые давали пример – не толероировали русский, а поддерживали украинский", – сказал Креминь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 16-летний сын Сергея Притулы объяснил, почему школьники на перерыве общаются на русском.

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