Только 48 государственных вузов Украины приняли более тысячи абитуриентов: почему стоит бить тревогу

Только 48 государственных высших учебных заведенийприняли более тысячи абитуриентов. Об этом сообщил экс-заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

В интервью украинскому медиа он указал, что вузы, которые набрали менее тысячи первокурсников, находятся в зоне риска. Ведь для того, чтобы содержать университет на 5 тысяч студентов, ежегодно нужно иметь минимум плюс тысячу абитуриентов. Если же больше половины заведений не имеет такого количества поступающих, то контингент будет падать еще больше.

"По результатам нынешней вступительной кампании только 48 государственных учреждений приняли более тысячи абитуриентов. Понятно, что другие, мягко говоря, в зоне риска. Потому что если ты хочешь удержать университет на 5 тысяч студентов, то тебе ежегодно надо иметь минимум плюс тысячу абитуриентов. А если больше половины системы не дотягивает до этого порога, то их контингент будет со временем падать еще больше. И когда происходит критическое сокращение, то должен что-то решать", – сказал Винницкий.

Комментируя вопрос о сокращении вузов, он отметил, что для страны есть общие критерии и они связаны с демографией. Так, в городах, которые имеют менее 100 тысяч населения, будет один университет, до 350 тысяч – два университета.

