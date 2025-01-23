Только 5% школ в Украине показали высокий уровень педагогической деятельности

Только 5% украинских учебных заведений показали высокий уровень педагогической деятельности. Всего в институциональных аудитах в 2024 году приняло участие 132 школы.

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Об этом сообщила Государственная служба качества образования на официальном сайте. Больше проверок было проведено во Львовской области – 12 школ, в Винницкой и Тернопольской областях – 11, Волынской – 10, Одесской – 9, Закарпатской – 8.

60% учебных заведений нуждается в улучшении системы оценки школьников и образовательной среды. Оно включает в себя безопасное помещение и атмосферу в коллективе. 63% нужно улучшить комфортные и безопасные условия.

В то же время уровень обеспечения среды без насилия и дискриминации имеет 60% школ, в которых состоялся аудит.

61% учебных заведений нуждаются в улучшении в направленности системы оценки на формирование учащихся ответственности за результаты своего обучения, способности к самооценке. 57% не хватает справедливой и добродетельной оценки, а также систематического отслеживания результатов и поддержки в этом учеников.

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