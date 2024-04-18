Только 5% школьников в Украине смогли успешно выполнить все задания по математике на PISA-2022

Лишь 5% украинских 15-летних подростков смогли выполнить все задания по математике в категории "Пространство и форма" при сдаче международного исследования PISA-2022. Таких школьников считают самыми успешными, ведь они достигли 5 или 6 уровня. В других математических содержательных таких учеников было не более 4%. Детей оценивали по четырем разделам – количество, неопределенность и данные, изменения и зависимости, пространство и форма.

По шкале "Изменения и зависимости" не смогли пройти дальше первого этапа 45% украинских подростков. Лучше всего ученики обладают математическим содержанием категорий "Количество" и "Пространство и форма". В то же время, только каждый четвертый подросток не достиг базового уровня (уровень 2) по всем категориям. Такие результаты указаны в отчете, опубликованном Украинским центром оценки качества образования на официальном сайте.

Там также сообщили, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), каждый третий школьник не смог достичь базового уровня. Успешных учеников по каждой содержательной подшкале – около 10%.

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Во всех референтных с Украиной странах (Эстония, Польша, Словакия, Болгария, Молдова, Грузия) лучшие результаты 15-летние школьники показали в категории "Количество".

Ребята из референтных стран опережают девушек в овладении содержанием раздела "Пространство и форма". Наиболее велика эта разница в Польше. В Грузии и Болгарии по всем остальным категориям впереди оказались юноши. Украинские ученики незначительно опережают учениц по всем пунктам математического содержания.

Подростки Эстонии демонстрируют лучшие результаты по всем разделам, а ученики Грузии – самые плохие. В Украине школьники по каждой подшкале математического содержания имеют средний результат, разместившись между средними значениями Болгарии и Словакии.

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