Только 70% учебных заведений в Украине имеют укрытие: в каких регионах ситуация наилучшая

Только около 19 700 из 28 000 учебных заведений имеют убежища. То есть только на 70% по территории Украины участники образовательного процесса обеспечены укрытиями во время обучения.

Такие данные сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий во время брифинга. По его словам, учреждения, имеющие убежища, могут обеспечить образовательный процесс для 57% участников, а там, где не будет хватать места для всех, будут работать в несколько смен.

"На сегодняшний день по результатам комиссионных обследований можем констатировать, что из того количества учебных заведений, которые нуждаются в обеспечении укрытиями (это чуть более 28 тысяч), сейчас обеспечено чуть больше 19 700. Это 70% от общего количества", – рассказал Витовецкий.

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Он также добавил, что лучшая ситуация с защитными сооружениями в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Сумской, Черновицкой областях и Киеве. Однако в регионах, которые находятся ближе к линии фронта, ситуация с убежищами хуже, чем в среднем по государству.

"Вместе с этим, я хотел бы подчеркнуть, что была проведена очень большая работа самоуправлением, местными органами власти, чтобы обеспечить население укрытиями", – отметил глава департамента гражданской защиты.

Напомним, в Украине фонд защитных сооружений составляет 60 560, из которых более 50 тысяч пригодны к укрытию и могут защитить половину населения страны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине ограничили доступ к укрытиям в детсадах, теперь будут туда пускать не всех.

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