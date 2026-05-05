Только каждая четвертая школа может обучать детей в укрытии: аудит 200 учебных заведений Украины показал тревожный результат

Только каждая четвертая школа в Украине создала необходимые условия обучения в укрытии во время воздушной тревоги. Другие заведения не имеют возможности продолжать образовательный процесс, ведь убежища для этого непригодны.

Об этом рассказал заместитель председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Государственной службы качества образования (ГСКО) Украины Иван Юрийчук. По его словам, не все укрытия также имеют достаточное количество мест для школьников.

"Для всех учащихся учебного заведения мест в укрытиях хватает в 3-х из 4-х школ. А если мы говорим о том, имеет ли конкретное укрытие условия для продолжения образовательного процесса, то только 25%, то есть каждая четвертая школа создала необходимые условия для продолжения образовательного процесса в укрытии во время воздушной тревоги", – сказал Юрийчук.

Он отметил, что в 2025 году были проведены аудиты в 233 учебных заведениях, среди которых 131 – по заявлениям руководителей школ и 102 – по инициативе учредителей. Чиновник также пояснил, что проверку на соответствие требованиям по безопасности осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, тогда как ГСЯО оценивает насколько оно пригодно для обучения.

По словам Юрийчука, безбарьерный доступ к зданиям обеспечен в 74% школ. В то же время ресурсные или туалетные комнаты для детей с особыми потребностями имеются только в 19% и 32% школ соответственно. Он отметил, что решение проблем требует дополнительных средств.

