Только не говорите ''дрель'': как назвать на украинском инструмент для сверления

Большинство инструментов, которые украинцы используют в своем быту, они по привычке называют русскими названиями или калькой с русского языка. Например, в разговорном украинском часто можно услышать слово "дрель".

Но так называть инструмент для сверления – это ошибка. О том, как же правильно говорить на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

В украинском языке правильно употреблять "дриль", именно через букву "И". Дело в том, что это слово имеет немецкое происхождение от Drill. Тогда как "дрель" – является русским заимствованием.

"В украинском языке – "дриль" и только "дриль" – и пишем и произносим через "и"", – объясняет языковед и автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний в своем видео на странице в социальной сети TikTok.

А популяризатор украинского языка Андрей Шимановский решил опросить людей в Одессе, знают ли они, как правильно говорить: "дрель" или "дриль". Тех, кто отвечал правильно, языковед угощал сладким.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "шуруповерт". Ведь по мнению Рами Аль Шаера, фронтмена группы Бульвары ЛУ и популяризатора украинского языка, это слово не является естественным для нашего языка.

