Только не говорите "картавий": как назвать человека, который нечетко произносит звуки
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Количество людей, которые неправильно произносят звук [р], довольно сложно подсчитать – приблизительные оценки логопедов указывают, что среди взрослых таких от 2% до 5%. Если вы называли такой логопедический дефект "картавість", то с точки зрения украинского языка допускали ошибку.
Такого термина в украинских словарях не зафиксировано. У нас существует собственное слово для этой особенности речи. Причем не в единственной форме. OBOZ.UA разбирался, как говорить правильно.
Итак, речевое нарушение, которое в логопедии имеет научное название ротацизм, в повседневной речи называется словом "гаркавість". Соответственно, прилагательное от него — это "гаркавий"/"гаркава".
Но для того, чтобы обозначить человека, обладающего такой особенностью, существует еще и специальное существительное. Причем не одно. О нем можно сказать:
- гаркавець/гаркавиця;
- гаркун/гаркунка;
- гаркуша.
Вот так мы заодно выяснили значение одной из украинских фамилий. Согласитесь, звучит более ласково, чем русское "картавый".
Что касается других речевых нарушений, то их правильно называть так:
- шепелявий – тот, кто не произносит шипящие и/или свистящие звуки;
- гугнявий или гунявий — тот, кто из-за особенностей анатомии говорит неразборчиво и в нос;
- гикавий – тот, кто заикается; также можно употреблять слово "заїка".
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