Только не говорите "картавий": как назвать человека, который нечетко произносит звуки

Количество людей, которые неправильно произносят звук [р], довольно сложно подсчитать – приблизительные оценки логопедов указывают, что среди взрослых таких от 2% до 5%. Если вы называли такой логопедический дефект "картавість", то с точки зрения украинского языка допускали ошибку.

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Такого термина в украинских словарях не зафиксировано. У нас существует собственное слово для этой особенности речи. Причем не в единственной форме. OBOZ.UA разбирался, как говорить правильно.

Итак, речевое нарушение, которое в логопедии имеет научное название ротацизм, в повседневной речи называется словом "гаркавість". Соответственно, прилагательное от него — это "гаркавий"/"гаркава".

Но для того, чтобы обозначить человека, обладающего такой особенностью, существует еще и специальное существительное. Причем не одно. О нем можно сказать:

гаркавець/гаркавиця;

гаркун/гаркунка;

гаркуша.

Вот так мы заодно выяснили значение одной из украинских фамилий. Согласитесь, звучит более ласково, чем русское "картавый".

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Что касается других речевых нарушений, то их правильно называть так:

шепелявий – тот, кто не произносит шипящие и/или свистящие звуки;

– тот, кто не произносит шипящие и/или свистящие звуки; гугнявий или гунявий — тот, кто из-за особенностей анатомии говорит неразборчиво и в нос;

тот, кто из-за особенностей анатомии говорит неразборчиво и в нос; гикавий – тот, кто заикается; также можно употреблять слово "заїка".

Ранее OBOZ.UA объяснял, действительно ли слово "указка" является русификаторским термином.

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