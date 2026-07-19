Правильно ли говорить «указка»: знают не все

После перехода на украинский язык многие люди стали более внимательно относиться к словам, которые раньше употребляли автоматически. Часть из них действительно стоит заменить, ведь они являются русизмами или кальками.

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В то же время не каждое слово, похожее на русское, является неправильным в украинском языке. Из-за этого носители языка нередко отказываются даже от вполне нормативных слов. Одно из них – "указка", которое зафиксировано в украинских словарях. OBOZ.UA рассказывает, правильно ли его употреблять.

Слово "указка" зафиксировано в словарях. Чаще всего так называют длинную палочку, которой указывают на карту, доску или другой объект.

В разговорной речи это слово может иметь и другие значения. Следовательно, заменять это слово только из-за его сходства с русским не нужно.

Основное значение слова – длинная палочка, которой что-то показывают или на что-то указывают. Например, указкой можно показывать реки на карте или проводить линию между обозначенными местами.

В разговорной речи "указкой" также могут называть знак, надпись, стрелку или другую отметку, которая сообщает о чем-либо или указывает направление движения. Таким словом, в частности, называли щитки или отметки, помогавшие людям не заблудиться.

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Кроме того, в разговорном значении "указка" – это указание, распоряжение или совет.

Итак, слово "указка" существует в украинском языке. Его значение зависит от контекста: это может быть палочка для указания, знак с направлением или чье-то распоряжение.

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