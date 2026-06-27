"В жасі" или "в жаху"? Как правильно сказать по-украински, когда очень страшно
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К сожалению, украинцы сейчас вынуждены жить в условиях, когда эмоцию сильного страха приходится испытывать довольно часто. Но уверены ли вы, что можете правильно описать свои чувства на украинском языке?
Нередко можно услышать такое признание: "Я був/була у жасі". Или все-таки "у жаху"? Или вообще, как сказали бы в западных областях, "у жахові"? OBOZ.UA изучил словари и может с уверенностью сказать, что ни один из этих вариантов не является правильным, ведь речь идет о кальке с русского "в ужасе".
На самом деле украинские словари содержат колоритное прилагательное, которое позволяет одним словом передать состояние страха, от которого можно оцепенеть. И это слово – "нажаханий". Хотя оно считается скорее разговорным, его можно встретить в литературе:
- Нажахана ще здому, Галина нервово сприймала найменше непорозуміння в нашому бездомному житті. (Иван Ле)
- Стороняться їх [танків] чабани в степу. Нажахані їхнім гуркотом, чабанські собаки люто гавкають на них. (Олесь Гончар)
Хотите иметь в запасе несколько синонимов? Без проблем, украинский язык достаточно богат, чтобы помочь вам в этом:
- наляканий / переляканий / зляканий;
- сполоханий / переполоханий / наполоханий;
- настраханий;
- перестрашений.
Но если конструкция с предлогом "в" и словом "жах" прочно закрепилась в вашем активном словарном запасе, что ж – тогда хотя бы употребляйте это существительное в правильной форме. Предложный падеж единственного числа здесь будет "на/у жаху".
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