Только не говорите на украинском 'віджиматися': какую ошибку делают почти все

В бытовом украинском языке присутствует достаточно много слов русского происхождения. Среди них и слово "віджиматися", когда речь идет о физических упражнениях во время тренировок.

Однако на украинском языке правильно говорить "відтискатися". Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Дело в том, что "відтискатися" происходит от слова "тиснути", и считается более исконно украинским соответствием, тогда как "віджиматися" – это калька с русского.

