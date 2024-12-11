Топ-5 идей вкусных и полезных ланчей для детей в школу

Готовить вкусные и полезные ланчи для детей – настоящее искусство, которое можно освоить с легкостью. Простые идеи помогут сбалансировать рацион ребенка, сделав его разнообразным и аппетитным.

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Идеями приготовления полезных ланчей для детей поделилась нутрициологиня Елена Сасадеуш (prukorm.tarilochku) на своей странице в Instagram. С такими вариантами блюд вы сможете справиться очень быстро и легко.

1. Ленивые вареники, яблоко, орехи, детский сырок без

наполнителя.

2. Шпинатная запеканка, батончики с орехами и сухофруктами, беби морковь.

3. Сосиски из индейки, цельнозерновой хлеб, листья салата с оливковым маслом, черри.

4. Морковные мафины, сыр, киви.

5. Блинчики с говядиной и курицей, огурец и апельсин.

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