Скучно и неинтересно, это потерянное время. Учителя раскритиковали программу по зарубежной литературе для 8 классов

Украинские учителя отметили, что в 8-м классе школьникам становится скучно и неинтересно при изучении программы зарубежной литературы. Кроме того, педагоги подчеркивают, что в произведениях часто устаревшая лексика, отбивающая охоту детей от продолжения чтения.

Об этом работники образования рассказали в опросе, проведенном Новой украинской школой. По их словам, именно в восьмом классе теряются читатели, ведь произведения не интересуют подростков. Так что педагоги отмечают, что следует изменить темы программ.

"Наихудшая ситуация в 8 классе. Это – потерянное время. Программные произведения 8 класса не могут заинтересовать ни детей, ни учителей. Я считаю, что в школе нецелесообразно строить программу на основе историко-литературного процесса. Следует сделать ее по темам (как в 5–7-х классах)", – делятся учителя.

Они отмечают, что в некоторых случаях приходится дешифровать произведения, чтобы дети могли их понять. В свою очередь авторы учебников могут выделять изучение слов отдельным заданием, делятся педагоги.

"Сложнее всего ученикам и ученицам воспринимать произведения античности, Возрождения, средневековья", – говорят педагоги.

Они добавляют, что наиболее сложны и неинтересны ученикам темы первой четверти в 8 классе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя назвали любимые произведения учащихся 5-9 классов по зарубежной литературе.

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