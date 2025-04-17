Трамп против Гарварда. Один из лучших университетов мира может потерять право принимать иностранных студентов

Гарвардский университет (США) может потерять право принимать иностранных студентов, если не выполнит требования администрации Дональда Трампа о предоставлении информации о некоторых студенческих визах. Учреждение образования теряет финансирование в размере более 2 млрд долларов.

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Руководство Гарварда считает подобные требования незаконными и неконституционными, передает The Washington Post. В письме в университет министр внутренней безопасности Кристи Ноэм требует получить документы, касающиеся "незаконной и насильственной деятельности" некоторых иностранных студентов.

Спикер учебного заведения заявил, что вуз не откажется от своей независимости или конституционных прав. В частности, радикальные изменения, которые потребовал Белый дом, трансформировали бы деятельность университета и передали бы значительную часть контроля правительства.

Власти США потребовали, чтобы университет:

сообщал о студентах, которые "враждебно" относятся к американским ценностям;

оценил "разнообразие взглядов" студентов, преподавателей и работников;

закрыл все программы и меры по поддержке разнообразия и инклюзивности;

нанял одобренную правительством организацию для проверки программ и факультетов, "больше всего способствующих антисемитским преследованиям";

проверял работников на плагиат.

Президент Гарварда Алан Гарбер указал, что ни одно правительство не должно диктовать частным университетам, чему они могут учить, каких студентов принимать, кого брать на работу и т.д. Руководитель сослался на конституционные права в соответствии с поправкой, защищающей свободу слова, информирует BBC.

В ответ министерство образования США заявило, что немедленно замораживает для университета гранты на сумму 2,2 млрд. долларов и контракты на 60 млн. долларов.

В то же время, профессор Гарварда Дэвид Армитидж заявил, что университет может позволить себе сопротивляться, поскольку является самым богатым заведением высшего образования в США, и ни одна цена не слишком высока, когда речь идет о свободе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Гарвардский университет вводит бесплатное обучение для студентов, семьи которых имеют доход в 200 тысяч долларов и меньше. Это последнее элитное учебное заведение, которое увеличило финансовую помощь после того, как Верховный суд запретил использование расовых предпочтений при вступлении.

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