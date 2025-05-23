Трамп запретил Гарварду принимать на обучение иностранных студентов: среди них около 20 украинцев

Администрация Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету (США) принимать иностранных студентов. Кроме того, те соискатели образования, которые уже учатся, должны перейти в другие вузы, иначе они потеряют свой легальный статус в стране.

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Такое решение принято, ведь администрация считает Гарвард ответственным за якобы разжигание насилия, антисемитизма и координацию с Коммунистической партией Китая на территории кампуса. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, информирует Reuters.

Такой шаг был сделан после того, как Гарвард отказался предоставить информацию, которую требовала Ноэм о некоторых иностранных студентах, которые учатся в вузе и имеют визы.

Согласно статистике, в 2024-2025 учебном году в Гарварде училось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего количества учащихся.

В 2022 году граждане Китая были самой большой группой иностранных студентов – 1016 человек, согласно университетским данным. Далее следовали студенты из Канады, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапура и Японии.

В письме к университету Ноэм предоставила Гарварду "возможность" восстановить свою сертификацию, передав в течение 72 часов ряд записей об иностранных студентах, включая любые видео- или аудиозаписи их протестной деятельности за последние пять лет. Гарвард назвал действия правительства незаконными и заявил, что "полностью предан" делу обучения иностранных студентов.

Среди соискателей образования, которые могут потерять возможность учиться в Гарварде, около 20 украинских студентов. По их словам, новости о требованиях от Департамента внутренней безопасности они узнали из медиа, зато от администрации Гарварда никаких разъяснений не было. Об этом сообщила корреспондентка Суспільного в Вашингтоне.

Сейчас университету запрещено зачислять иностранцев по визам для студентов и ресерчеров по типу F- или J- виз на следующий учебный год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Гарвард ввел бесплатное обучение для студентов, семьи которых имеют доход в 200 тысяч долларов и меньше. Это последнее элитное учебное заведение, которое увеличило финансовую помощь после того, как Верховный суд запретил использование расовых предпочтений при поступлении.

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