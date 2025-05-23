Трамп запретил Гарварду принимать на обучение иностранных студентов: среди них около 20 украинцев

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Трамп запретил Гарварду принимать на обучение иностранных студентов: среди них около 20 украинцев

Администрация Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету (США) принимать иностранных студентов. Кроме того, те соискатели образования, которые уже учатся, должны перейти в другие вузы, иначе они потеряют свой легальный статус в стране.

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Такое решение принято, ведь администрация считает Гарвард ответственным за якобы разжигание насилия, антисемитизма и координацию с Коммунистической партией Китая на территории кампуса. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, информирует Reuters.

Трамп запретил Гарварду принимать на обучение иностранных студентов: среди них около 20 украинцев

Такой шаг был сделан после того, как Гарвард отказался предоставить информацию, которую требовала Ноэм о некоторых иностранных студентах, которые учатся в вузе и имеют визы.

Согласно статистике, в 2024-2025 учебном году в Гарварде училось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего количества учащихся.

В 2022 году граждане Китая были самой большой группой иностранных студентов – 1016 человек, согласно университетским данным. Далее следовали студенты из Канады, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапура и Японии.

В письме к университету Ноэм предоставила Гарварду "возможность" восстановить свою сертификацию, передав в течение 72 часов ряд записей об иностранных студентах, включая любые видео- или аудиозаписи их протестной деятельности за последние пять лет. Гарвард назвал действия правительства незаконными и заявил, что "полностью предан" делу обучения иностранных студентов.

Трамп запретил Гарварду принимать на обучение иностранных студентов: среди них около 20 украинцев

Среди соискателей образования, которые могут потерять возможность учиться в Гарварде, около 20 украинских студентов. По их словам, новости о требованиях от Департамента внутренней безопасности они узнали из медиа, зато от администрации Гарварда никаких разъяснений не было. Об этом сообщила корреспондентка Суспільного в Вашингтоне.

Сейчас университету запрещено зачислять иностранцев по визам для студентов и ресерчеров по типу F- или J- виз на следующий учебный год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Гарвард ввел бесплатное обучение для студентов, семьи которых имеют доход в 200 тысяч долларов и меньше. Это последнее элитное учебное заведение, которое увеличило финансовую помощь после того, как Верховный суд запретил использование расовых предпочтений при поступлении.

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