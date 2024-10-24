"Травма для родителей, но не для ребенка". Что делать, если первоклассник оказался не готов для школы: советы психологов

Ольга Липич
Моя Школа
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'Травма для родителей, но не для ребенка'. Что делать, если первоклассник оказался не готов для школы: советы психологов

Не все дети в шесть лет оказываются готовы к школе. Задание родителей распознать, почему первоклассник не адаптировался в школе и решить эти проблемы. Эксперты по воспитанию советуют в таких случаях заменить школу или начать обучение со следующего года – в 7 лет.

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Психолог Екатерина Гольцберг в комментарии для украинских СМИ отметила, что иногда наиболее правильным решением является прекратить обучение и начать в следующем году. Для ребенка это не будет травмой и родителям в таком случае не следует воспринимать своего ребенка как "второгодку".

Заподозрить дезадаптацию ребенка к школе можно, если он категорически отказывается идти в школу, часто жалуется на боль в животе, головные боли, слабость, рассказывает, что его оскорбляли, было тяжело высидеть урок, не понравилась физкультура или подобное.

"Травма для родителей, но не для ребенка". Что делать, если первоклассник оказался не готов для школы: советы психологов

Родителям в таком случае можно пойти по нескольким путям – сменить учителя, сменить школу или прекратить обучение первоклассника и начать в следующем году.

Психолог Наталья Чуб говорит, что к смене учителя следует подойти серьезно и убедиться, что именно учитель или условия в школе наносят ребенку дискомфорт.  Перед тем, как сменить учителя или школу, следует услышать отзывы других родителей, а в разговоре с ребенком важно объяснить, что с ним все хорошо.

Если же родители решат, что ребенок слишком маленький для школы, можно прекратить обучение на год.

"Ничего в этом ужасного нет. Никакая это не второгодка, как когда-то говорили, это просто сознательное отношение к учебе", – отметила Екатерина Гольцберг.

"Травма для родителей, но не для ребенка". Что делать, если первоклассник оказался не готов для школы: советы психологов

Психолог считает, что для ребенка не будет травмой, если он два месяца походил в школу и перестал.

"Это скорее есть травма для родителей, которые осознают, что что-то произошло не так, может, это мы плохие родители, не справились. Я считаю, что желание и настроение ребенка имеют большее значение, чем наше взрослое самосознание, будто наступил крах родительского успеха. У всех родителей есть желание быть лучшими, самыми сознательными родителями, не потерять для ребенка чего-то. Поэтому я считаю, что здесь мы должны быть на стороне ребенка и осознавать, что лучше для него", – объясняет эксперт.

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