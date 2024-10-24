'Травма для родителей, но не для ребенка'. Что делать, если первоклассник оказался не готов для школы: советы психологов

Не все дети в шесть лет оказываются готовы к школе. Задание родителей распознать, почему первоклассник не адаптировался в школе и решить эти проблемы. Эксперты по воспитанию советуют в таких случаях заменить школу или начать обучение со следующего года – в 7 лет.

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Психолог Екатерина Гольцберг в комментарии для украинских СМИ отметила, что иногда наиболее правильным решением является прекратить обучение и начать в следующем году. Для ребенка это не будет травмой и родителям в таком случае не следует воспринимать своего ребенка как "второгодку".

Заподозрить дезадаптацию ребенка к школе можно, если он категорически отказывается идти в школу, часто жалуется на боль в животе, головные боли, слабость, рассказывает, что его оскорбляли, было тяжело высидеть урок, не понравилась физкультура или подобное.

Родителям в таком случае можно пойти по нескольким путям – сменить учителя, сменить школу или прекратить обучение первоклассника и начать в следующем году.

Психолог Наталья Чуб говорит, что к смене учителя следует подойти серьезно и убедиться, что именно учитель или условия в школе наносят ребенку дискомфорт. Перед тем, как сменить учителя или школу, следует услышать отзывы других родителей, а в разговоре с ребенком важно объяснить, что с ним все хорошо.

Если же родители решат, что ребенок слишком маленький для школы, можно прекратить обучение на год.

"Ничего в этом ужасного нет. Никакая это не второгодка, как когда-то говорили, это просто сознательное отношение к учебе", – отметила Екатерина Гольцберг.

Психолог считает, что для ребенка не будет травмой, если он два месяца походил в школу и перестал.

"Это скорее есть травма для родителей, которые осознают, что что-то произошло не так, может, это мы плохие родители, не справились. Я считаю, что желание и настроение ребенка имеют большее значение, чем наше взрослое самосознание, будто наступил крах родительского успеха. У всех родителей есть желание быть лучшими, самыми сознательными родителями, не потерять для ребенка чего-то. Поэтому я считаю, что здесь мы должны быть на стороне ребенка и осознавать, что лучше для него", – объясняет эксперт.

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