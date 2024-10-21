'Это иллюзия': учительница назвала неожиданную причину, почему дети хуже учатся дистанционно, чем офлайн

Дети стали учиться дистанционно хуже, чем очно, не из-за формы обучения. Ведь онлайн высветил уже существующую проблему: большинство школьников не хотят получать образование, потому что это не заложено в семье как ценность.

Видео дня

Об этом замечает учительница информатики Людмила Булыгина на личной странице в Facebook. Она объясняет, что в Украине создалась иллюзия, что дистанционное обучение ухудшило качество образования.

В то же время не было учтено, что современные технологии улучшили это качество доступом к контенту совсем другого уровня. По ее словам, хороший онлайн-урок может стать гораздо эффективнее, чем офлайн у плохого учителя.

"Есть иллюзия, что дистанционное обучение ухудшило качество образования. При этом не учитывается то, что технологии улучшили это качество в разы доступом к контенту совершенно иного уровня. Хороший урок на онлайн платформе намного эффективнее оффлайн-урока плохого учителя", – пишет педагог.

"Дистанционная только осветила ту проблему, которая была: большинство не хочет учиться, потому что это не заложено в семье как ценность. Потому что если это есть, то найти способ сейчас нет никакой проблемы. Ну, разве что интернет плохой. Но это точно решается" , – добавляет она.

Булыгина отмечает, что мало кто обратил внимание на то, что процент школьников, которые стремились к обучению, не изменился, а их уровень образования стал лучше. В то же время доступ к иностранным образовательным источникам и стремительное развитие украинского контента способствует тому, что учиться можно интереснее и быстрее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине уменьшилось количество детей, обучающихся дистанционно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!