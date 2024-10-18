В Украине уменьшилось количество детей, которые учатся дистанционно: почти 20% учеников вернулись за парты

В Украине увеличилось количество школьников, которые вернулись на офлайн-уроки – на 17,8%, что составляет 311 097 учеников. Больше всего детей, которые учатся очно в западных регионах.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки, передает Тelegraf. В то же время школьников, которые выбрали онлайн, стало меньше на 102 302. Количество учеников, избравших смешанное обучение, уменьшилось на 145 992.

Больше всего учится офлайн школьников во Львовской области – 1052 школ из 1076, что составляет 97,7%.

Далее регионы разместились в следующем порядке:

Закарпатская – 546 школ из 565 или 96,6%;

Ивано-Франковская – 496 из 548, или 90,5%;

Винницкая – 536 из 607, или 88,3%;

Хмельницкая – 462 из 523, или 88,3%;

г. Киев – 492 из 581, или 84,6%;

Черновицкая – 283 из 337, или 83,9%;

Тернопольская – 462 из 556, или 83%;

Черкасская – 356 из 437, или 81,4%.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2025 года начнется полноценное введение политики "Школа офлайн". Так, для детей оставляют онлайн-обучение, однако оно предусматривает определенные условия. В дистанционных школах минимальная наполняемость будет составлять 20 учеников в классе.

Школьники, которые находятся за границей, смогут учиться в дистанционных классах по украиноведческому компоненту без двойной нагрузки. У них будут только те предметы, которых нет в зарубежных школах, например, украинский язык, литература, география, история Украины. А дети, которые вынуждены покинуть свои дома, смогут посещать учебные заведения по месту фактического пребывания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прогулы влияют на успеваемость и будущее школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!