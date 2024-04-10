''Траву не вырывают руками, если есть газонокосилка''. Педагог опроверг миф о таблице умножения на примере продавщицы с рынка

Украинский педагог и общественный деятель Владимир Спиваковский придерживается мнения, что таблица умножения перестала быть актуальной в развитии памяти. В частности, он приводит в пример исследования, согласно которым часть головного мозга, отвечающая за устный счет, гораздо лучше тренируется благодаря компьютерным играм.

Он объясняет, что раньше считали изучение таблицы умножения обязательным, однако сейчас если школьник не будет знать, сколько будет 8 умножить на 9, то сможет посчитать это на калькуляторе и ничего страшного не произойдет. Спиваковский уверяет, что современные люди не вырывают траву руками, если имеют газонокосилку. Так же и ученик может воспользоваться электронным помощником, а не своей памятью. Об этом педагог отметил в Facebook.

"Если раньше школы акцентировали внимание на таблицу умножения, как индикатор ума или памяти, теперь ее время прошло. Не знает ученик, сколько будет 8 х 9, – не страшно, посчитает на калькуляторе. И не надо его притеснять. Ведь траву уже не вырывают руками, если есть газонокосилка. Почему обязательно ученик должен пользоваться своей памятью, а не электронным помощником? Почему нужно настаивать именно на умственном труде?" – делится Спиваковский.

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Он поделился примером продавщицы с рынка, чем опроверг миф о необходимости изучения таблицы умножения.

В частности, педагог заказал у женщины три килограмма помидоров стоимостью по 130 гривен за каждый. Общую сумму ему озвучили после того, как она была подсчитана на калькуляторе. Педагог поинтересовался, почему продавщица применяет именно такой метод определения окончательной стоимости продуктов, а не считает это в уме.

Она объяснила, что даже незначительная ошибка будет стоить ей дорого и она может не досчитаться денег. Женщина говорит, что работает целый день и стоит за прилавком и в жару, и на морозе, более того, на рынке часто рассеянное внимание. Эти и другие факторы влияют на ее сосредоточенность и ясность разума, так что если она будет не верно говорить суммы покупателям, считая их устно, то не получит прибыли.

Спиваковский отмечает, что если бы в школах таблицу умножения преподавали как пасьянс "Косынка", которую дети осваивают за один день, они бы так же быстро научились умножать и делить числа.

"Следует оглянуться вокруг и увидеть, сколько замечательных вещей придумано в последнее время даже теми, кто не знает латыни и таблицы умножения. Вот природа не наградила человека безупречным зрением. И тогда придумали очки – как помощник человека. Кто из вас против очков или линз? Тогда чем калькулятор хуже?", – написал Спиваковский.

Он отметил, что раньше для развития памяти учили латынь, однако сейчас этого не делают, и мир от этого не "свалился", а мышление человечества ускорилось по сравнению с их предками.

Однако мнения украинцев по этому поводу разделились. Нашлись те, кто согласился с автором сообщения, подчеркивая то, что времена изменились и раньше этот навык помогал тренировать память, однако сейчас появились современные инструменты.

Тем не менее, есть и те, кто считает, что именно таблица умножения помогает поддерживать память в хорошем состоянии.

"Таблица умножения – хороший инструмент для тренировки памяти, и на этом строились все последующие знания по математике и не только. Кстати, моя 96-летняя мама, чтобы доказать мне, что она в хорошей ментальной форме, предлагала мне соревнования на скорость, кто лучше знает таблицу умножения. Я ни разу не выиграл".

"Вот у меня старший сын таблицу умножения выучил и знает, а младшая дочь ни в какую. Так и говорит, что у нее есть калькулятор в мобильном телефоне".

"А я калькирую без калькулятора. Продавцы удивляются, когда даю 47 или 19 центов, чтобы они мне вернули круглую сумму без монеток. Меня это воспитало со времен школы, хотя математику списывала, а контрольная меня пугала".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за уровня знаний в ведущем вузе Украины, потому что студенты не знают таблицу умножения и как найти "у".

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