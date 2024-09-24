Требуются знания, а не сертификат за 100 грн: методистка показала другую сторону проблемы онлайн-курсов для педагогов

Методист в Киевском областном институте последипломного образования педагогических кадров Ольга Романюк обратила внимание на проблему распространения в сети "курсов повышения квалификации", которые предлагают только покупку сертификатов за якобы их прохождение. Она отмечает, что курсы должны быть созданы для обучения, а не для коллекционирования бумажек.

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Об этом Романюк написала в блоге на Facebook Специалист отметила, что в Facebook натолкнулась на страницу с названием "Онлайн-курсы для педагогов", где предлагают за 100 гривен пройти любые курсы повышения квалификации из предложенного перечня.

По ее убеждению, лучше такие "курсы" не проходить и не тратить деньги на покупку сертификатов, не дающих реальных знаний. Романюк подчеркнула, что курсы создаются для того, чтобы учиться и получать знания, а не собирать "сертификаты".

"Хотелось бы, чтобы такие ситуации никогда не случались и эти знания никогда не понадобились, но как вы будете смотреть в глаза тем, кому не сможете оказать домедицинскую помощь, потому что онлайн-курс о предоставлении помощи или о минной безопасности прошел какой-то "друг", а купленный яркий сертификат прикреплен на стене в классе?" – написала она.

Методист добавила, что ценные знания могут спасти кому-то жизнь, поэтому призвала быть мудрыми и добродетельными.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель математики Евгений Народницкий предложил создать курсы повышения квалификации педагогов при Министерстве образования и науки Украины.

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