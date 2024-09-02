В Украине предложили создать курсы повышения квалификации учителей на уровне МОН

Если государство не может платить учителям достойную зарплату, нужно хотя бы создать благоприятные условия для профессионального роста. В частности можно создать курсы повышения квалификации педагогов при Министерстве образования и науки Украины.

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Такую идею предложил учитель математики Евгений Народницкий в публикации на Оsvita.ua. По его словам, если курсы повышения квалификации педагогов почти не готовят педагогов к реальным условиям труда, то следует создать более качественный доступ к информации.

"Если не можем платить учителям достойную зарплату, то, может, хотя бы сделаем благоприятные и приятные условия для профессионального роста? И в виде итога, если курсы повышения квалификации учителей почти не готовят тех учителей к реальным условиям на уроке, то не пора ли именно на уровне министерства создать качественные курсы повышения, которые реально работают, бесплатные (не хотел ставить вопрос зарплат учителей, но все же не самый богатый слой населения)", – написал Народницкий.

Кроме того, важно также учитывать опцию, чтобы молодой учитель мог выбрать курсы по преподаванию конкретного предмета в конкретном классе, а опытный учитель – курсы по использованию современных технологий в конкретной программе, приложении, платформе.

Напомним, молодые учителя часто не могут сразу после завершения учебы спланировать построение хорошего урока. Нередко им для этого нужно потратить не один месяц практики в школе, без помощи опытного наставника. Поэтому для каждого предмета, преподаваемого педагогами, должен быть разработан курс повышения квалификации уровня знаний, который будет содержать тесты, дедлайны, видео и базовую теорию.

В настоящее время такое обучение для педагогов содержит много звучных слов вроде "громкий, цифровой, современный" и не имеет ничего общего с реальностью. Педагог обратил внимание на слабые места курсов повышения квалификации.

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