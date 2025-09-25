''Тремпель'', ''вішак'' или ''плічка''? Как сказать правильно на украинском языке

Украинский язык интересен тем, что в каждом регионе, кроме правильных слов из словарей, украинцы часто используют диалект. Довольно часто бывают ситуации, что человек из одной области Украины не всегда может понять, о чем говорит его собеседник, который вырос в другой области.

Сегодня OBOZ.UA решил разобраться, как в разных частях страны называют предмет, на который вешают одежду. И как же все-таки правильно говорить на украинском.

"Тремпель", "вішак" или "плічка"

В социальной сети TikTok распространяют видео, где трое мужчин в магазине спорят о том, как же назвать этот предмет.

"В Харькове всегда говорили "тремпель", в Киеве говорят "вішак", а во Львове всегда говорили "плічка"", – говорится в ролике.

Кроме того, на YouTube есть даже детский мультфильм на эту тему. Маленькие герои смотрят на картинку с изображением и называют слово. Все три участника диалога используют различные определения: вішак, тремпель и плічка. В конце видео учительница объясняет, что в украинском языке есть немало таких предметов, которые могут называться разными словами. По ее мнению, это украшает украинский язык.

Однако, все же правильным в украинском языке является определение "плічка". Об этом в своем видео говорит учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева.

Также она рассказала, где взялось слово "тремпель" и почему его преимущественно используют только в восточных областях Украины. По ее словам, само слово пошло из Харькова, от фамилии Тремпель – владельца швейной фабрики.

"Одежда висела на вешалках, на которых было название фабрики "тремпель", поэтому в восточной части Украины этот предмет так и называют – тремпель", – объясняет она.

