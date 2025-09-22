Как на украинском назвать жителей Сум, Луцка и Полтавы? Правильный вариант взбудоражил сеть

Поскольку большинство названий жителей разных городов Украины формировалось во время постоянного влияния русского языка, многие привыкли называть себя или жителей других городов неправильно. В украинские катойконимы (название жителей определенной местности, соотнесенное с топонимом) просочились несвойственные нам "-чани", и таким образом в украинском языке появились "кримчани", "полтавчани", "харківчани", "сумчани" и так далее.

Учительница украинского языка опубликовала на своей странице в TikTok видео с правильными названиями жителей некоторых украинских городов, чем вызвала эмоциональную реакцию в комментариях. Большинство авторов не согласны с такими катойконимами. OBOZ.UA решил разобраться, как же все-таки правильно называть жителей городов Сумы, Харькова и других.

В своем видео педагог указала, что в Луцке живут лучани, в Черновцах – чернівчани, в Черкассах – черкасці, в Запорожье – запоріжці, в Полтаве – не полтавчани, а полтавці, в Сумах – сумці или сум'яни, а в Харькове – харківці или харків'яни.

Больше всего правильное название расстроило жителей Сум, Харькова и Черкасс. Они начали писать в комментариях, что всегда были "сумчанами", "черкащанами" и "харьків'янами", но отнюдь не "сумцями", "черкасцями" и "харьківцями".

О том, что согласно украинскому правописанию, именно так и звучат названия жителей этих городов. Это со ссылкой на правила объясняет в своем видео на Facebook филолог Алина Острожская.

"Запомните, с суффиксом "-чани" образуем названия от тех населенных пунктов, которые имеют такие суффиксы, как "цьк", "иц", "ець", "ич", "ці" и "ки":

Кропивницкий – кропивчани;

Винница – вінничани;

Кролевец – кролевчани;

Дрогобыч – дрогобичани;

Черновцы – чернівчани;

Прилуки – прилучани.

Как видите, Черкассы и Полтава этих суффиксов не имеют, поэтому они – черкасці и полтавці", – объясняет языковед.

Относительно жителей города Харьков, Острожская говорит, что правильно говорить как харків'яни, так и харьківці, однако добавляет, что именно словом "харківці" испокон веков называли жителей этого города, об этом свидетельствуют дореволюционные книги, словари, журналы и другие документы.

"Обратите внимание, что слово "харків'яни" стало популярным в 30 годы XX века, то есть в советский период. И помните, ни в коем случае не "харьківчани", поскольку это калька с русского от "харьковчане"", – добавляет филолог.

Также она объясняет о происхождении катойконима "сумці". По ее словам этот термин возник еще в XVIII веке, а "сум'яни" – это старое традиционное название, которое бытовало в устной речи от XVIII до XX века. А термин "сумчани" не соответствует нормам украинского языка, ведь суффикс "-чан" был навязан в имперский, а затем и в советский период.

На эту тему также есть пост у редактора Ольги Васильевой, где она подтверждает, что с суффиксом "-чани" образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-, а самым продуктивным в названиях жителей украинских городов является суффикс -ець (в форме мужского рода).

