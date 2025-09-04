В ''Хмельницьку'' или в ''Хмельницькому''? Эту ошибку на украинском делают почти все

В разговорной украинской речи, когда речь идет о посещении города Хмельницкий, часто можно услышать "Я був у Хмельницьку" и "Я був у Хмельницькому". Однако правильным является только один вариант.

Названия городов склоняются по правилам склонения существительных и прилагательных, в зависимости от окончания и структуры слова. Так, как все же надо говорить название этого города в разных падежах, читайте в материале OBOZ.UA.

Дело в том, что все зависит от названия города. Согласно правилам украинского языка, географические названия с существительными окончаниями склоняются как обычные существительные I, II и III падежей. Этот город называется именно "Хмельницький", а не "Хмельницьк", поэтому правильно говорить "у Хмельницькому". Это правило осталось неизменным, после перехода на новое правописание.

Название города "Хмельницький" на украинском в разных падежах:

Називний – Хмельницький

Родовий – Хмельницького

Давальний – Хмельницькому

Знахідний – Хмельницький

Орудний – Хмельницьким

Місцевий – Хмельницькому

Кличний – Хмельницький

