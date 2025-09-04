В "Хмельницьку" или в "Хмельницькому"? Эту ошибку на украинском делают почти все
В разговорной украинской речи, когда речь идет о посещении города Хмельницкий, часто можно услышать "Я був у Хмельницьку" и "Я був у Хмельницькому". Однако правильным является только один вариант.
Названия городов склоняются по правилам склонения существительных и прилагательных, в зависимости от окончания и структуры слова. Так, как все же надо говорить название этого города в разных падежах, читайте в материале OBOZ.UA.
Дело в том, что все зависит от названия города. Согласно правилам украинского языка, географические названия с существительными окончаниями склоняются как обычные существительные I, II и III падежей. Этот город называется именно "Хмельницький", а не "Хмельницьк", поэтому правильно говорить "у Хмельницькому". Это правило осталось неизменным, после перехода на новое правописание.
Название города "Хмельницький" на украинском в разных падежах:
Називний – Хмельницький
Родовий – Хмельницького
Давальний – Хмельницькому
Знахідний – Хмельницький
Орудний – Хмельницьким
Місцевий – Хмельницькому
Кличний – Хмельницький
