Трендовая лабубу-пицца для ваших деток: делимся пошаговым рецептом

Лабубу-пицца – это яркое, оригинальное и очень вкусное блюдо для ваших детей. Пышное тесто сочетается с тягучим сыром, пряным соусом и сочными топингами. Особый цвет кусочков теста делает эту пиццу похожей на произведение искусства. Готовится она достаточно просто, а результат обязательно поразит и детей, и взрослых.

Идея приготовления трендовой лабубу-пиццы опубликована на странице фудблогера i._.cha в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука с высоким содержанием клейковины – 100 г

пшеничная мука – 150 г

сахар – 10 г

сухие дрожжи – 3 г

соль – 1 г

молоко – 135 г

оливковое масло – 10 г

пищевой краситель (по желанию)

Ингредиенты для начинки:

пицца-соус – по вкусу

моцарелла – по вкусу

пепперони – по вкусу

говяжий мясной шелк (beef floss) – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску или чашу миксера просеять оба вида муки, добавить сахар, соль, дрожжи, молоко и оливковое масло.

2. Замесить тесто до однородности и эластичности.

3. Разделить его на несколько частей и, по желанию, окрасить пищевыми красителями.

4. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на час, пока оно не увеличится вдвое.

5. Затем слегка примнуть его, выпуская воздух.

6. Сформировать нужную форму, при необходимости соединяя части теста, слегка увлажнив места соединения водой.

7. Смазать поверхность майонезом и обильно посыпьте мясом.

8. Добавить любимые соусы, ломтики пепперони и натертую моцареллу.

9. Разогреть духовку до 200 градусов.

10. Выпекать 20 минут, накрыв верх фольгой, чтобы тесто сохранило яркий цвет и не слишком подрумянилось.

11. Достать из духовки, немного охладить и подавать.

