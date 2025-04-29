Три детских травмы, которые взрослые чаще всего 'приносят' к психологам

Исследования показывают, что есть детские травмы, которые чаще всего следуют на сеансах терапии уже во взрослом возрасте. Этот детский опыт может привести к проблемам в стилях привязанности, регуляции эмоций и общем самочувствии.

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Эксперты назвали основные из них, которые слышат от своих клиентов. Об этом пишет сайт Yourtango.

Нерадивые родители

Взрослые во время терапии жалуются на недостаточный уровень заботы родителей в детстве. Раньше воспитание заключалось в том, чтобы дети были под наблюдением, но их никто не слушал. Вербальное или эмоциональное выражение эмоций не приветствовалось, а порой даже наказывалось. Смех, а также плач дома были ограничены.

Клинический психолог и лайф-коуч доктор Сьюзен Пазак говорит, что наибольший вред нанесли родители, которые не проявляли интереса к своему ребенку. Они не выражали любовь к ней вербально или поведенчески, но были эмоционально недоступны. Такое пренебрежение к детским эмоциональным потребностям приводило к чувству стыда, ничтожности и недостаточного уровня самодостоинства.

Быть ребенком, который занимается родителями

Психолог и доктор философии из Нью-Йорка Патрисия О'Горман одной из самых распространенных проблем, обсуждаемых в терапии, называет чрезмерную загруженность ребенка обязанностями.

Это ребенок, который сталкивается с растущей ответственностью за выполнение повседневных задач в семье. Часто это обязанности, которые в других семьях исполняют родители. Это выходит за рамки рутинных домашних обязанностей и могут быть непосильными для ребенка. Однако у него нет выбора.

Таким образом, эти обязанности создают внутреннее беспокойство и стресс, а затем и последствия во взрослой жизни.

Например, по словам эксперта, если вы выросли в роли маленького опекуна, то во взрослом возрасте можете испытывать влечение к тем, о ком нужно заботиться, что еще больше будет подпитывать обиду, тревогу и, возможно, потребность в самолечении.

Родители, заставлявшие чувствовать детей, что они недостаточно хороши

Коуч по креативности и отношениям Кэти Рамспергер рассказала о своих взрослых клиентах, которые разочарованы тем, что не могут завершить какой-либо начатый проект, потому что в детстве их заверили, что они недотягивают до идеала в этом деле.

Эксперт объясняет, что если родители создают впечатление, что их ребенок не может что-то сделать сам и не хвалят его за успехи, а только критикуют – ребенок не научится исправлять ошибки, общаться и защищать себя.

Ошибки порождают как удачу, так и уверенность. А чрезмерный контроль над детьми или чувство тревоги за них может привести к тревожности или депрессивному состоянию у ребенка, который не пытается чего-то достичь, потому что боится потерпеть неудачу.

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