'Три года бакалавриата, пауза и два года магистратуры'. Винницкий рассказал, как изменится обучение в учреждениях высшего образования

С 2030 года в Украине существенно изменится система образования. В частности, появятся выпускники 12-летней школы, а также некоторые бакалаврские программы станут трехлетними. Это будет касаться не всех специальностей.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью проекту "Мейканемо". Он отметил, что в таком случае магистерская программа станет обязательной двухлетней, к чему сейчас движется европейское сообщество.

"В 2030 году у нас очень существенно изменится система образования. Во-первых это первый выпуск 12-тилетней школы, я напомню что мы последняя страна в Европе, которая не имеет 12-тилетней школы. Некоторые бакалаврские программы, не все, станут трехлетними, не четырехлетними. Трехлетняя бакалаврская программа, магистерская станет обязательно двухлетней. Это то, к чему сейчас движется европейское сообщество: 12 лет школы, 3 года бакалавриата", – сказал чиновник.

"Для многих специальностей – два года бакалавриата, тогда пауза, очень часто два, три, четыре года и двухлетняя магистерка", – добавил он.

Он отметил, что изменения не будут касаться медиков, архитекторов и инженеров и тех специальностей, где студенты физически не будут успевать получить необходимые знания и навыки за три года.

Дальнейшее обучение же будет предусматривать научную специальность или работу, в частности, аспирантура и получение степени доктора философии.

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