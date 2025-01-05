Три ошибки, которые совершают родители во время истерики у ребенка, и как их избежать

Истерика у ребенка – это состояние, которое может сопровождаться криками, бунтами и слезами. Родители в это время обязательно должны рядом с ребенком и помогать ему успокоиться. При этом нельзя давать невыполнимые обещания, обесценивать и сравнивать с другими.

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На Instagram-странице easygoing_parents озвучили наиболее распространенные ошибки, которые могут совершать родители во время истерики у ребенка. Также родителям дали советы, чтобы избежать этих ошибок.

Игнорирование эмоций ребенка

Есть мнение, что лучше просто не обращать внимания на истерику, надеясь, что ребенок сам успокоится. Однако это может вызвать еще больше стресса и тревоги.

Лучше проявить эмпатию такими словами как "Я вижу, что ты сейчас расстроен. Я рядом".

Сравнение с другими детьми

Фразы типа "Смотри, Вася так себя не ведет" обесценивают эмоции ребенка и снижают его самооценку. Ребенок чувствует себя не услышанным и менее значимым.

Лучше попробуйте так: "Я вижу, что ты сейчас расстроен, и это нормально. Давай разберемся вместе, что мы можем сделать, чтобы ты чувствовал себя лучше сейчас".

Обещания, которые нельзя выполнить

Во время истерики родители иногда предлагают невыполненные обещания, чтобы поскорее успокоить ребенка. Например, "Успокойся, и я позволю тебе играть в планшете целый день". Это может нарушить доверие между родителями и ребенком.

Лучше попробовать так: "Я знаю, что ты сейчас раздражен. Давай вместе найдем способ успокоиться, а потом поговорим, что делать дальше". Если родители обещают ребенку награду, то она должна быть реальным.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты по воспитанию назвали 5 родительских ошибок, которые делают ребенка упрямым. Взрослым следует обратить внимание на свои действия, что воспитать ребенка более открытым.

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