Три простые фразы, которые каждый ребенок должен услышать от родителей перед школой
Через несколько дней в Украине начинается новый учебный год. Большинство родителей мечтают о том, что их дети будут хорошо учиться и получать высокие баллы за знания.
Однако, для достижения детьми успехов, наиболее важна поддержка. Об этом говорит учительница младших классов из Киева с никнеймом liudmyla_teacher.
На своей странице в социальной сети Instagram она назвала три простые фразы, которые каждому ребенку важно услышать перед началом обучения.
"Эти простые слова дарят ребенку уверенность и спокойствие, напоминают, что он не один и ему доверяют. А уверенность и любовь – лучшая мотивация для обучения", – уверена педагог.
"Я тебя люблю!"
"У тебя все получится!"
"Я рядом, если понадоблюсь!"
По словам педагога, эти простые фразы могут мгновенно изменить настроение вашего ребенка.
Ранее OBOZ.UA писал о 5 утренних ошибках, которые мешают детям сосредоточиться в школе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!