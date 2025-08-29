Три простые фразы, которые каждый ребенок должен услышать от родителей перед школой

Через несколько дней в Украине начинается новый учебный год. Большинство родителей мечтают о том, что их дети будут хорошо учиться и получать высокие баллы за знания.

Однако, для достижения детьми успехов, наиболее важна поддержка. Об этом говорит учительница младших классов из Киева с никнеймом liudmyla_teacher.

На своей странице в социальной сети Instagram она назвала три простые фразы, которые каждому ребенку важно услышать перед началом обучения.

"Эти простые слова дарят ребенку уверенность и спокойствие, напоминают, что он не один и ему доверяют. А уверенность и любовь – лучшая мотивация для обучения", – уверена педагог.

"Я тебя люблю!"

"У тебя все получится!"

"Я рядом, если понадоблюсь!"

По словам педагога, эти простые фразы могут мгновенно изменить настроение вашего ребенка.

