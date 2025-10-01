Три секрета, как воспитать уверенного в себе ребенка: разбираем на примере Екатерины Усик

Большинство родителей мечтают о том, чтобы их ребенок вырос уверенным в себе и смог достичь всего, чего он захочет. Однако, по словам гештальт-терапевта мам и подростков Любови Рудницкой, уверенность ребенка не появляется сама по себе – это результат ежедневной работы родителей.

На своей странице в социальной сети Instagram, эксперт разобрала на примере многодетной мамы и жены известного украинского боксера Екатерины Усик три секрета, которые помогут воспитать уверенного ребенка. Среди них безусловная любовь, здоровые отношения и чувство собственной ценности.

Безусловная любовь

По мнению психолога, ребенок должен постоянно чувствовать, что его любят просто так, а не за какие-то достижения или хорошее поведение. Именно такой ребенок спокойнее пробует что-то новое, не боится ошибок, и быстрее восстанавливается после неудач.

Екатерина Усик в одном из интервью рассказала, что она сама выросла в такой семье. Она всегда чувствовала, что ее любят.

Пример здоровых отношений

По словам Екатерины Усик, именно папа показал ей тот самый правильный пример отношения к женщине.

"У отца с мамой очень крутые отношения. Они вместе и у них все хорошо и сейчас", – говорит она.

Психотерапевт объясняет, что девочка, которая с детства видит заботу и любовь в семье, вырастает с пониманием, каких отношений заслуживает она и выбирает себе в партнеры того человека, который будет ее любить и ценить.

Ощущение собственной ценности

Екатерина Усик говорит, что она всегда знала, что она красивая и что такое, когда ее любят. Потому что именно в детстве формируется базовое ощущение собственной ценности.

Как объясняет Рудницкая, оно возникает не от конкретных слов, а от атмосферы, в которой ребенок растет.

